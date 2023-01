Lazio, vantaggio non fa più rima con vittoria: ecco quanti punti hai perso

La sconfitta di Lecce non è la prima volta che in stagione i biancocelesti, dopo essere andati in vantaggio, si sono inchinati agli avversari...

Una sconfitta che fa male. Il 2023 inizia male per la Lazio di Maurizio Sarri che cede al Lecce in un match che si era messo in discesa. Il gol iniziale di Immobile aveva incanalato la sfida nei giusti binari, ma i biancocelesti si sono sciolti come neve al sole. Le aquile non sono rientrate in campo nella ripresa lasciando campo e iniziativa ai salentini che ne hanno approfittato. L'incapacità di saper reagire alle difficoltà e di mollare al primo estacolo è una caratteristica intrinseca a questa squadra da anni, ma si pensava che i tanti cambiamenti effettuati avessero messo fine a questa cattiva abitudine. Niente di tutto questo, però, è accaduto e la Lazio ricade sempre nei soliti sciocchi errori. Proprio questi blackout costano moltissimo a una squadra in lotta per la zona Champions. Sì perché lo staccare la spina ha fatto perdere 3 punti e non è nemmeno la prima volta. Inn queste prime 16 giornate, infatti, la Lazio ha perso ben 11 punti da una situazione di vantaggio.

Una situazione da migliorare il prima possibile perché le altre non ti aspettano. Non è finita qui perché nella maggior parte dei casi, almeno per quello che riguarda questa stagione, la Lazio ha perso punti contro squadre ampiamente alla sua altezza. Pesano come macigni i due punti lasciati a Marassi contro la Samp in una partita dominata e non chiusa per eccesso di confidenza fino al pareggio di Gabbiadini, arrivato al primo vero pericolo subito. Se con il Napoli c'è anche il grande merito e la forza dell'avversario, non si può dire lo stesso del match con la Salernitana. Contro i granata Zaccagni e compagni hanno smesso di giocare nei secondi 45 minuti subendo la rimonta campana che ha trovato così i 3 gol e portato a casa una vittoria storica. Infine si arriva alla partita di Lecce e al remake di un film già visto e rivisto che ferma la corsa europea dei capitolini. Per fare il successivo step bisogna iniziare dalle piccole cose e sarebbe il caso di finirla con questi passaggi a vuoto anche perché undici punti in meno sono un fardello pesante e, con una classifica così corta, tutto può fare la differenza.

L'ELENCO DEI PUNTI PERSI

SAMPDORIA - LAZIO 1-1 (0-1) -2 PUNTI

LAZIO - NAPOLI 1-2 (1-0) -3 PUNTI

LAZIO - SALERNITANA 1-3 (1-0) -3 PUNTI

LECCE - LAZIO 2-1 (0-1) -3 PUNTI

TOTALE = -11 PUNTI