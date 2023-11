Lazio, Vecino a rischio per la Salernitana: le sue condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri non ha molti giocatori impegnati con le proprie nazionali, eppure non può sorridere, tutt'altro. In questi giorni di allenamento a Formello, infatti, il tecnico sta lavorando con una rosa ridotta all'osso, per lo meno per quanto riguarda il centrocampo. Kamada è con il Giappone, ma potrebbe tornare in anticipo per un problema alla schiena, Luis Alberto è squalificato in vista di sabato, dopo aver ricevuto nel derby la quinta ammonizione in campionato e Vecino non è al top della forma e andrà valutato attentamente.

L'INFORTUNIO - Il centrocampista uruguaiano dopo essere subentrato nella stracittadina contro la Roma è stato costretto a uscire pochi minuti dopo. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, avrebbe accusato una lesione muscolare all'altezza del gluteo. Un problema di entità non gravissima, ma fastidioso e che lo mette in forte dubbio per la Salernitana.

RIENTRO - Le speranze di vederlo in campo contro i granata, infatti, ci sono ma restano poche, molto più probabile pensarlo, invece, tra i convocati per Lazio-Cagliari del 2 dicembre. E per il Celtic? La sua assenza per la sfida del 28 novembre è certa. Durante l'ultimo incontro di Champions League contro il Feyenoord, Vecino è stato ammonito per la terza volta nella competizione, facendo così scattare in automatico la squalifica.