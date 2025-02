Lazio, Vecino alza il ritmo. E la società pensa al rinnovo...

RASSEGNA STAMPA - Si sta avvicinando il rientro di Matìas Vecino. Come emerso dai test svolti ieri dall'uruguaiano, il ritorno in campo è previsto tra Napoli e Venezia. Sta iniziando ad aumentare i carichi di lavoro, sono segnali più che incoraggianti in vista di un suo ritorno a pieno regime. Ma non ci saranno forzature. Baroni attende, Vecino è fondamentale per il suo gioco essendo un centrocampista duttile, abile sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3 e un centrocampista totale che dà equilibrio ma che sa anche attaccare l'area di rigore avversaria. Al netto dell'arrivo di Belahyane, manca molto l'apporto dell'ex Inter, ma non solo sul campo, è un riferimento per lo spogliatoio. Proprio per questo, come riporta il Corriere dello Sport, nonostante il club biancoceleste stia portando avanti un processo di rinnovamento della rosa, l'intenzione è quella di avviare un incontro per discutere un possibile rinnovo di contratto. Vecino, il cui contratto scade a giugno, non esclude di rimanere a vivere nella Capitale. In queste settimane starebbe valutando investimenti immobiliari nella zona del Vaticano, segno che la sua permanenza a Roma potrebbe continuare anche oltre la fine della stagione. La società riflette, molto dipenderà da come tornerà in campo Vecino e dalle garanzie che darà in questi ultimi mesi.