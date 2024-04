Lazio | Vecino è la tua certezza, con lui si vince sempre: il dato eccezionale

TUTTOmercatoWEB.com

Matias Vecino è la certezza su cui fare sempre affidamento. In estate fu Maurizio Sarri a mettersi di traverso tra un suo addio e il Galatasaray. La strada sembra già tracciata, l'uruguaiano cercava una nuova avventura dove poter essere titolare, ma il 'Comandante' non aveva alcuna intenzione di rinunciare a uno dei suoi soldati più fedeli. Allenato già ai tempi dell'Empoli, 'Vecio' si è sempre dimostrato fedele al tecnico, facendo le valigie con destinazione Roma quando lo ha chiamato, scendendo in campo e dando sempre tutto quando necessario. Quest'ultima caratteristica, d'altronde, ha sempre fatto parte del suo curriculum. Dedito al sacrificio, ha sempre preferito la quantità alla qualità, anche se dotato di una tecnica che altri possono solo invidiare. Tanto nel ruolo di play, dove spesso è stato schierato da Sarri, che in quello naturale di mezz'ala si è sempre messo a disposizione senza 'se' e senza 'ma'. Un giocatore su cui puntare ad occhi chiusi e dal quale è pronto a ripartire anche Igor Tudor che da quando è arrivato a Formello lo ha schierato titolare tre volte su quattro, arrivando anche a sacrificare calciatori come Guendouzi e Cataldi.

SOLO GOL DECISIVI - Insomma, una certezza per tutto e tutti. L'uomo sul quale poter sempre contare, che - come abbiamo detto - è sempre disponibile al sacrificio fisico e atletico, ma che offre anche qualità offensive non indifferenti. Basti pensare che in neanche due stagioni di Lazio ha già realizzato 9 gol: solo quattro in meno di quelli segnati nei cinque anni di Inter (13) e tre in più rispetto ai tre anni nella Fiorentina (6). Quel che rende questo dato ancor più rilevante, però, è l'importanza di queste reti. Dalla doppietta contro il Feyenoord in Europa League, fino all'ultimo gol contro la Salernitana lo scorso venerdì, ogni volta che è andato a segno la Lazio ha sempre vinto. In 9 partite ha contribuito a conquistare 24 punti, risultando decisivo in ben 6 occasioni: Feyenoord, Napoli, Torino, Atalanta, Udinese e perfino in Champions League contro il Celtic. Le sue marcature hanno permesso alla Lazio di pareggiare o portarsi in vantaggio, riuscendo alla fine a conquistare i tre punti. Una sentenza.

NEL MIRINO UN NUOVO RECORD - Una sentenza che in questa stagione ha dimostrato di essere in grande forma. I cinque gol realizzati in 32 partite gli offrono l'occasione di rendere quest'annata la più prolifica della sua carriera. La zampata contro la Salernitana, infatti, gli ha permesso di eguagliare il record di reti stagionali (5), realizzate nella stagione 2018/2019 con la maglia dell'Inter. A sei gare dalla fine davanti a sé ha l'occasione di potersi superare e rendere la sua permanenza nella Capitale una delle scelte più azzeccate da quando indossa ai piedi un paio di scarpini. Intanto, in attesa di capire quale sarà il futuro di molti calciatori e della squadra, Tudor può ancora contare su una certezza: quella che indossa il 5 sulle spalle.