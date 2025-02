Lazio, Venezia è off limits per i tifosi: la società si muove per i rimborsi

RASSEGNA STAMPA - Niente trasferta per i tifosi residenti nella regione Lazio, il GOS si è riunito e ha imposto il divieto. L’ennesimo. L’aggravante è che la decisione arriva a ridosso della partita della Lazio col Venezia, 24 ore prima. Il calcio d’inizio è in programma domani alle 15. L’attenzione per l’organizzazione e la sicurezza pubblica hanno prevalso, in città si svolgerà il Carnevale e la gestione dell'affluenza derivante da una trasferta calcistica, seppur minima, è stato ritenuto un problema extra.

Il problema ora è per tutti quei sostenitori che, per evitare salassi derivanti dall’acquisto del biglietto areo o del treno all’ultimo, si sono organizzati con largo anticipo. A meno che non vogliano approfittarne per assistere al Carnevale, si legge sul Corriere dello Sport, potranno provare a ottenere un rimborso. C’è un precedente incoraggiante, due settimane fa la stessa cosa è accaduta ai tifosi della Roma e in quel caso, Trenitalia ha autorizzato il rimborso dei biglietti ferroviari, incluse le tariffe ridotte. La società capitolina ieri si stava muovendo per capire come ottenere lo stesso trattamento e tutelare i propri supporter.

