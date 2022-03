Lazio-Venezia, le probabili formazioni: Patric terzino, Hysaj torna titolare

Dopo il convincente successo sul campo del Cagliari, la Lazio torna in campo tra le mura amiche dello Stadio Olimpico. Nel posticipo del lunedì della ventottesima giornata di Serie A, i biancocelesti ospitano un Venezia in piena corsa salvezza. Sarri studia il miglior undici possibile buttando un occhio anche sulla situazione diffidati in vista del derby della prossima settimana. Non ci sarà Marusic causa squalifica e al suo posto dovrebbe tornare dal primo minuto Hysaj. Con l'albanese a comporre la linea difensiva ci saranno Luiz Felipe (diffidato), Acerbi e con tutta probabilità Patric. Le condizioni di Radu al momento non convincono. Terzetto di centrocampo confermato perché in grande spolvero. Lì davanti praticamente certi di un posto Felipe Anderson e Immobile. Pronta la staffetta tra Zaccagni e Pedro entrambi diffidati e a rischio derby.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Fiordilino; Nani, Henry, Okereke. All. Zanetti