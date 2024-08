Lazio - Venezia, via alla vendita dei tagliandi: info e prezzi

TUTTOmercatoWEB.com

Il conto alla rovescia in vista dell'inizio del campionato sta per finire. Poco meno di dieci giorni e la Lazio farà il suo esordio allo stadio Olimpico nella sfida in programma domenica 18 agosto alle 20.45 contro il Venezia.

In vista della sfida la società ha reso noto il giorno e l'orario in cui prenderà il via la vendita dei tagliandi: "La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di lunedì 12 agosto saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato Lazio-Venezia, in programma domenica 18 agosto alle ore 20:45.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style

I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2020 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei biglietti:

Via dei Gladiatori per i biglietti Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario;

Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est;

Viale delle Olimpiadi per i biglietti di Curva Maestrelli;

Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;

Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere.

Nella vendita libera il numero massimo di biglietti acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d’identità.

CAMBIO NOMINATIVO

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui.

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 16:45 sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra - Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria".