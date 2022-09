Lazio - Verona, Basic: “Siamo carichi, ecco cosa mi auguro"

TUTTOmercatoWEB.com

Tra circa mezz'ora Lazio e Hellas Verona scenderanno in campo all’Olimpico per affrontarsi, la gara è valida per la sesta giornata di campionato. Ai microfoni di Lazio Style Channel, per presentare il match, è intervenuto Toma Basic. Queste le sue sensazioni: “La squadra è pronta così come lo sono io. Siamo stanchi dopo i vari impegni, ma abbiamo giocato bene nell’ultima partita controllando il match.Sarà una partita simile a quella contro il Torino, loro giocano uomo contro uomo. Sappiamo cosa dobbiamo fare, speriamo di vincere. Oggi avrò una nuova opportunità, mi auguro di sfruttarla al meglio”

Il centrocampista croato ha parlato anche a Dazn: "Sarà una partita difficile. L’anno scorso abbiamo fatto tante partite così così dopo l’impegno in Europa. Dobbiamo essere pronti prima nella testa e poi nelle gambe".