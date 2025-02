Lazio, vertice Fabiani-Baroni: tra i punti un patto di stabilità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio, per il momento, punta tutto sul campo, sulle grandi sfide e corse da vincere. Per questo la società e Baroni si riuniranno per confrontarsi e per lanciare l’assalto finale su tre fronti: corsa Champions, quarti di Coppa Italia e gli ottavi d’Europa League. Come riporta il Corriere dello Sport, da giorni era nell'aria un incontro che in settimana vedrà protagonisti il ds Fabiani e il tecnico biancoceleste. Alla base del vertice, un patto di massima stabilità, ma che servirà anche per fare il punto dopo il mercato, valutare gli infortuni, il rientro di Vecino (slittato dopo Venezia), l’esclusione di Pellegrini.

E del contratto? La società pensa al prossimo futuro, non guarda più lontano dei tre fronti. L’unica bussola per adesso è il campo. Certamente il legame con Baroni va rafforzato ancora di più e a tempo debito, sempre secondo il quotidiano, si parlerà di futuro ed eventualmente del rinnovo. Se non in primavera, subito dopo a meno che non si scelga di aspettare il termine della stagione. La linea è chiara: società e allenatore, puntano a riportare la Lazio in Champions.