Lazio | Zac e Pipe, rinnovi (ancora) in stand-by: il punto della situazione

RASSEGNA STAMPA - Due rinnovi, in particolare, rimangono in stand-by in casa Lazio. E mentre Lotito si avvicina a chiudere l'accordo con Felipe, è ferma la trattativa per il prolungamento di Zaccagni. I contatti con la sorella-agente del brasiliano porteranno prima o poi all'accordo economico, forse con uno sforzo in più. Dall'altra parte, riferisce Corriere dello Sport, i contatti con l'agente Giuffredi si sarebbero interrotti dopo l'intervista, poi "ritrattata", rilasciata a metà settembre. Giuffredi aveva riparlato del futuro del suo assistito durante la pausa nazionali: "È molto legato alla Lazio, ha ancora un anno e mezzo di contratto, non abbiamo fretta di rinnovare. E’ stato chiamato in Nazionale, fa bene da diversi anni, ma quando ci sarà la possibilità di rinnovare ne parleremo. Siamo estremamente sereni e tranquilli, per noi non è un argomento prioritario". Non sono bastate queste parole per spingere il patron a richiamarlo. L'obiettivo è chiudere entrambe le operazioni prima del mercato, soprattutto quella che coinvolge Pipe essendo in scadenza a giugno. Zaccagni, invece, è in scadenza 2025: c'è più tempo, non così tanto. Entrambi chiedono 3,5 milioni l'anno: Felipe ne guadagna 2,2, Zaccagni circa la metà della nuova richiesta. Meglio evitare un nuovo caso Milinkovic.

