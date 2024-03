Lazio, Zaccagni a Mediaset: "Persa un'occasione. Ora dobbiamo rimanere uniti"

WEBTV LAZIO, I TIFOSI COLORANO LA NOTTE DI MONACO: CORI A SQUARCIAGOLA NEI PUB - VIDEO Sarà una lunga notte per i tifosi della Lazio che nella giornata di oggi hanno raggiunto Monaco per poter seguire e sostenere la squadra davanti a uno degli appuntamenti più importanti della sua storia. Migliaia di sostenitori biancocelesti si sono riversati... Sarà una lunga notte per i tifosi della Lazio che nella giornata di oggi hanno raggiunto Monaco per poter seguire e sostenere la squadra davanti a uno degli appuntamenti più importanti della sua storia. Migliaia di sostenitori biancocelesti si sono riversati... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | CAPITOLO RINNOVI, LOTITO: "DIALOGO APERTO, FELIPE..." CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Bayern Monaco e il successo fa gioire non solo il popolo biancoceleste, ma anche il patron Lotito. Il presidente ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport rispondendo alle dichiarazioni di Sarri in conferenza... CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Bayern Monaco e il successo fa gioire non solo il popolo biancoceleste, ma anche il patron Lotito. Il presidente ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport rispondendo alle dichiarazioni di Sarri in conferenza...