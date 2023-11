Lazio, Zaccagni costretto a uscire dal campo: le condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Problemi per Mattia Zaccagni. Il giocatore nel primo tempo di Lazio - Feyenoord ha accusato un dolore al ginocchio destro, in allungamento. Il numero 20 biancoceleste è rimasto per terra per qualche minuto, con l'intervento necessario dello staff medico della Lazio. Nonostante questo, Zaccagni ha stretto i denti ed è uscito solo al 63'. Dalle immagini delle tv, Mattia è apparso seduto in panchina con la fascia al ginocchio, per tenere la borsa del ghiaccio. Da monitorare le sue condizioni in vista del derby, in programma questa domenica alle 18.00.