Lazio, Zaccagni è ancora in attesa: Fabiani prepara la mossa per il rinnovo

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'agenda del direttore sportivo Angelo Fabiani è piena di appuntamenti. L'incontro con Felipe Anderson sarà il prossimo, dopo aver accontentato le richieste economiche prima di Patric e poi di Ivan Provedel, ma non sarà l'unico. In programma a Formello, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, ci sarà anche l'occasione per rivedere e riaprire il canale delle trattative con Mario Giuffredi, agente di Mattia Zaccagni e Nicolò Casale. Il contratto in scadenza nel 2025 dell'esterno è un problema per la società biancoceleste, tutt'altro che intenzionata a rivivere quanto accaduto un anno fa con Milinkovic-Savic.

IL PIANO - Prima di tutto sarà necessario sistemare i rapporti con il procuratore, incrinatisi dopo le due dichiarazioni sul futuro del suo assistito - non piaciute al presidente Lotito - ma tenuti in piedi dalla mediazione di un d.s. che non ha alcuna intenzione di mettersi alla caccia di un sostituto del numero 20. Nel prossimo appuntamento le due parti riapriranno la trattativa, c'è la volontà da parte di entrambe di arrivare a dama e la Lazio, in questo senso, è pronta a mettere sul tavolo un'offerta simile a quella avanzata per il rinnovo di Felipe Anderson.

LE CIFRE - Un contratto quinquennale superiore ai 3 milioni di euro e che alzerebbe notevolmente l'asticella rispeto al suo attuale ingaggio - circa 2 milioni - andando anche a soddisfare le richieste del ragazzo e dello stesso Giuffredi. Da Formello vogliono archiviare ogni malumore, trovare l'accordo con Zaccagni è una delle priorità per confermare la serierà di una società che sarebbe pronta a scavalcare gli ostacoli relativi ai rinnovi e rispettare le promesse fatte, come quella su cui insiste Romagnoli in attesa di una convocazione.