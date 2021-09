Lazio, Zaccagni e Basic debuttano in Europa: titolari contro il Galatasaray

RASSEGNA STAMPA - I neoacquisti della Lazio, Mattia Zaccagni e Toma Basic, hanno fatto il loro esordio in biancoceleste nella partita contro il Milan a San Siro. Una giornata importante per loro nonostante il risultato della gara. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i due avranno occasione di debuttare anche in Europa e potrebbero partire già da subito contro il Galatasaray. Il girone d’Europa League riservato ai biancocelesti è tosto e dovranno essere bravi a districarsi tra campionato e coppa. Al momento i ballottaggi sono l’attacco con Immobile - Muriqi, il centrocampo con Milinkovic - Akpa Akpro, Escalante – Cataldi per la regia e Luiz Felipe – Patric per la difesa. Potrebbero tornare in campo Radu e Lazzari.

