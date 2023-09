Lazio, Zaccagni e il gol perduto: il dato che lascia senza parole

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Zaccagni è alla ricerca di un gol nel suo 150° match in Serie A. Sono passate 13 partite consecutive in campionato senza trovare la rete, e 14 se si considera anche la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Nonostante le sue abilità nel dribbling e le sue giocate spettacolari, i gol sembrano sfuggirgli. Dopo quattro giornate di campionato con la Lazio, non ha ancora segnato, e la squadra ha bisogno del contributo di tutti, non solo di Immobile, l'unico attaccante ad aver segnato finora.

Lazio, Zaccagni e l'astinenza dal gol

Qualcosa sembra non funzionare per Zaccagni. L'ultimo gol risale all'8 aprile, quando ha segnato contro la Juventus. Da allora, nonostante le buone prestazioni, non è riuscito a essere decisivo in zona gol. Tuttavia, con Spalletti come nuovo ct della Nazionale, Zaccagni ha ritrovato spazio e ha fornito un assist a Frattesi contro l'Ucraina. Ora, però, deve ritrovare il gol. L'ultima volta che ha avuto una serie negativa simile è stato nel 2022, quando non ha segnato per 16 partite consecutive. Nonostante ciò, è uno dei giocatori più falciati del campionato, avendo subito 11 falli in 360 minuti. La sua grinta e il suo impegno sono indiscutibili, ma ora ha bisogno di tornare a segnare.