Lazio, Zaccagni e Immobile la coppia che (non) scoppia: amici fuori, ma in campo...

RASSEGNA STAMPA - Amici nella vita, sempre meno complici in campo. Mattia Zaccagni e Ciro Immobile non hanno mai nascosto il legame che si è creato - anche tra le compagne - dal trasferimento dell'esterno nella Capitale, ma sul terreno di gioco di questo rapporto non v'è traccia. I due attaccanti faticano a essere decisivi all'interno delle stesse gare. Dal 2021, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, solo in due occasioni sono entrati insieme nel tabellino: la prima a febbraio 2022, nella vittoria contro il Bologna per 3-0, e la seconda - a ottobre dello stesso anno - al termine del successo per 4-0 a Firenze. Per il resto sempre incisivi, ma in contesti e situazioni differenti.

A evidenziare la scarsa intesa tra i due, però, è soprattutto il dato relativo agli assist. Il numero 20, infatti, in due anni e mezzo è stato capace di servire solo un pallone decisivo al bomber: nell'1-3 a Genova contro la Sampdoria, datato addirittura 5 dicembre 2021. Complici anche i numerosi stop di Immobile, da quel giorno non sono arrivate più assistenze da parte di Zaccagni. Il contributo dell'esterno per i gol del numero 17 si è visto solo in merito ai rigori procurati. Sono quattro in totale le volte in cui il capitano biancoceleste ha segnato dagli undici metri, grazie a un penalty conquistato dal suo amico e compagno: per la precisione contro Lokomotiv Mosca, Bologna, Sturm Graz e Monza. Nella partita di domani i due giocheranno nuovamente insieme, entrambi sperano che sia l'occasione per sbloccarsi e magari scoprire un nuovo punto di forza del quale la Lazio possa beneficiare.