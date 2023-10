Lazio, Zaccagni e Provedel ai box: le condizioni e il recupero

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Prima Ciro Immobile. Adesso anche Ivan Provedel e Mattia Zaccagni sono usciti acciaccati dal pesante tour de force che si è concluso contro l'Atalanta. Il numero 20 della Lazio è uscito con un problema alla caviglia, poi fasciata, dalla sfida contro i bergamaschi. Ne ha disputate 9 su 9 da titolare tra Serie A e Champions League, una vera macchina da guerra. Per questo, come anche spiegato da Luciano Spalleti, Zaccagni è rimasto a Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, mercoledì inizierà un protocollo riabilitativo, volto a recuperare per la ripartenza a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Stesso iter per Provedel, rimasto anche lui nella Capitale per una contusione all'anca. Dopo la sfida contro l'Atalanta, Sarri ha concesso 48 ore di riposo, la ripresa è fissata a mercoledì, da lì solo giovedì, e una doppia sgambata il venerdì, poi sabato e domenica liberi. Il tecnico sfrutta al meglio la pausa per gestire i suoi. Servirà caricare le pile al meglio per il prossimo tour de force.