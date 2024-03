Lazio, Zaccagni e Vecino tornano da Tudor. Guendouzi e Isaksen...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Piccoli passi in avanti per Igor Tudor che, in preparazione di Lazio - Juve, pian piano sta ritrovando la rosa quasi al completo. In questi giorni, il nuovo tecnico biancoceleste ha lavorato senza Provedel, Pellegrini, Patric e Rovella per i rispettivi infortuni, ma anche l'assenza dei Nazionali non gli ha permesso di lavorare con certezze.

Per questo, i primi a fare rientro a Formello saranno Mattia Zaccagni e Vecino. L'attaccante è già a Roma e stamattina si metterà a disposizione di Tudor per il suo primo allenamento sotto la guida del tecnico croato. Il centrocampista invece ha fatto ritorno con un giorno d'anticipo. Come riporta il Corriere dello Sport, Hysaj e Marusic arriveranno nella Capitale oggi e si riuniranno domani, per Guendouzi e Isaksen, visti rispettivi impegni con le Nazionali in programma questa sera, dovrebbe volerci un giorno in più. La sgambata odierna è stata fissata alle ore 11, si attendono anche Patric e Rovella, ieri hanno lavorato a parte.