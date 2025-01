Lazio, Zaccagni: "Impariamo dalla sconfitta, indietro non guardiamo mai" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la sconfitta nel derby contro la Roma, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

"Abbiamo fatto un girone di andata assolutamente positivo, un ottimo percorso di crescita. Quando arrivano partite più difficili serve mettere dentro tutto, a noi forse ci manca un po' di esperienza, siamo molto giovani. Insieme stiamo cercando di crescere insieme e fin qui è un ottimo lavoro. La nostra percezione è che abbiamo sbagliato l'approccio prendendo gol su due ripartenze. Ci teniamo stretto il secondo tempo, abbiamo creato le occasioni per segnare ma purtroppo non l'abbiamo fatto. Sta sera è andata così, però dobbiamo voltare pagina subito e da domani penseremo alla partita di venerdì. Ogni partita ti insegna qualcosa. Ci prendiamo questa sconfitta e impareremo. Indietro non guardiamo mai, pensiamo sempre a preparare la prossima gara. Ci sono partite in cui costruisci e non fai gol, l'importante però rimane creare qualcosa. I presupposti ci sono stati. Però parliamo di una sconfitta in un derby, quindi niente. Noi ora dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto durante la stagione analizzando gli errori. Ripartiamo dalla prestazione nel secondo tempo archiviando subito la gara".

