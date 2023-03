Lazio, Zaccagni incanta l'Olimpico e Lotito vuole blindarlo: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Sta facendo le faville in mezzo al campo, domenica scorsa ha raggiunto l'en plein. Mattia Zaccagni è l'uomo del derby, ma soprattutto è, insieme ad Immobile, il miglior marcatore italiano in Serie A e grazie alla sua rete da vero equilibrista, la Lazio ha svettato sulla Roma. Ineccepibile la qualità al momento del tiro, lo Stadio Olimpico si è stropicciato gli occhi due volte per capire quanto fosse reale la sua prodezza. E proprio sugli spalti, come riporta la rassegna stampa di Radiosei c'era Mario Giuffredi, il suo procuratore che nei giorni scorsi ha riallacciato i contatti con Lotito per l'adeguamento e prolungamento del contratto. Adesso Zaccagni guadagna 1,8 milioni di euro a stagione, le richieste potrebbero spingersi fino ai 3 milioni di euro. Alla Lazio l'esterno d'attacco sta bene, ha soprattutto un rapporto fraterno con il capitano Immobile e per questo non ci saranno grandi ostacoli. La fumata bianca dovrebbe arrivare a ridosso di Pasqua. I tifosi lo aspettano, Lotito vuole blindarlo: è troppo evidente la sua straripante crescita, sotto tutti gli aspetti.