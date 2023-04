Lazio, Zaccagni 'massacrato' in campo: lo spaventoso dato sui falli subiti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Punta i piedi per terra, spalle alla porta, difende l'arrivo del pallone, finta e va a destra o a sinistra. Una giocata che i tifosi laziali avranno visto fare centinaia di volte in questa stagione da Zaccagni, una giocata che spesso ha fruttato occasioni pericolose o ammonizioni per gli avversari. In 21 occasioni l'esterno della Lazio, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha causato sanzioni per i difensori della squadra rivale: un dato spicciolo se si pensa al numero di falli che ha subito. In 31 partite, infatti, Zaccagni è stato colpito quanto nessuno in Serie A. Sono 94, in totale, i falli subiti in questo campionato: ben 17 in più di Succes dell'Udinese, piazzato al secondo posto, e 29 di distanza con Milinkovic, che si prende l'ultimo gradino del podio. Imprevedibilità, rapidità, esplosività, cambio di passo, sterzata improvvisa o giocata di qualità. Sono alcune delle caratteristiche che rendono Zaccagni un giocatore spesso imprendibile, per lo meno con interventi che rientrano nella tolleranza del regolamento. E' diventato il bersaglio preferito dei difensori di Serie A, ha messo in risalto una resistenza ai colpi non indifferente. L'unico neo di questa statistica è il rapporto di 1 cartellino giallo ogni 4 falli. Troppo spesso i direttori di gara si sono mostrati tolleranti a favore dei giocatori avversari, andando a creare situazioni simili a quelle di Cuadrado e Singo (per citarne di più recenti), risparmiati perché ammoniti solo nel finale di partita.