Lazio, Zaccagni: "Spero di rimanere a lungo. Il Real Madrid..."

Mattia Zaccagni è intervenuto nel match program, in vista di Lazio - Inter, in programma domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. A seguire, le sue dichiarazioni.

In che momento arriva la partita contro l'Inter?

«Affrontiamo i nerazzurri in un momento particolare per noi a livello di risultati, ma siamo convinti che davanti al nostro pubblico faremo una grandissima gara».

Affrontare una squadra in corsa per il primo posto può dare maggiori stimoli a una Lazio che lo scorso anno in casa ha vinto quasi tutti i big match?

«Avremo di fronte la squadra più forte del campionato, per questo per portare a casa punti servirà la nostra massima prestazione, dovremo essere semplicemente perfetti».

Lo stop della Champions League fino a febbraio è anche una spinta in più a livello mentale per trovare quella continuità mancata finora in campionato?

«Sicuramente è una competizione che porta via tante energie fisiche e mentali, però dobbiamo restare concentrati partita dopo partita: sono sicuro che la pausa della Champions League ci darà una grande mano a migliorare in campionato».

È sempre il Real Madrid la squadra che sogni di affrontare?

«Sarebbe bellissimo avere la possibilità di affrontare i Blancos e Vinicius, però tutte le squadre presenti agli ottavi di finale sono forti e blasonate. Anche in quel caso servirà essere perfetti».

Hai debuttato in Serie A contro l'Inter nel settembre 2015, ora proprio contro i nerazzurri potresti tagliare le 100 presenze con la maglia della Lazio. Che sensazioni ti lascia questo traguardo?

«Toccare quota 100 partite con questo club è un grande orgoglio. Sono molto felice e spero di poterne collezionare altrettante».