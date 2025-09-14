Lazio, Zaccagni vede neroverde: l'arciere mette il Sassuolo nel mirino

RASSEGNA STAMPA - Archiviata la sosta nazionali, la Lazio è finalmente pronta a tornare in campo. Oggi andrà in scena Mapei Stadium la sfida contro il Sassuolo, un avversario che è solito esaltare le qualità del capitano biancceleste Mattia Zaccagni, che quando vede il neroverde riesce spesso a dare il meglio di sé. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, infatti, quella emiliana è la squadra contro cui ha segnato di più in Serie A, ben cinque gol, di cui due con la maglia del Verona e tre con quella della Lazio.

A Reggio Emilia, inoltre, l'arciere si ritroverà contro Fabio Grosso, tecnico che lo aveva guidato al Verona nella Serie B 2018-19 e con il quale collezionò 28 presenze, 3 reti e 4 assist, contribuendo alla promozione in Serie A degli scaligeri. Proprio nella scorsa gara contro i rossoblù Zac è tornato a segnare e ora vuole ripetersi, cercando di andare in gol per due gare di fila per la prima volta da novembre 2024. Sarri crede in lui e lo considera un giocatore da doppia cifra, un traguardo che passa da sfide come quella contro il Sassuolo, squadra che come nessun altra riesce ad esaltare l'esterno.

