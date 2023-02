Lazio, Zaccagni vola e ora punta la Nazionale: doppia missione per lui

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni sta vivendo un momento più che positivo con la maglia della Lazio, oltre alle prestazioni sono i numeri a confermarlo. Otto gol e quattro assist, mai era riuscito prima d’ora a essere così incisivo e decisivo. Si sta confermando una risorsa imprescindibile per Sarri, non ha mai disatteso le aspettative e adesso si gode anche il merito di essere l’italiano più prolifico del campionato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, alla luce di tutto questo potrebbe riaprirsi per lui la porta della Nazionale. Sarà un osservato speciale per i prossimi mesi, in vista del match contro l’Inghilterra in programma il 23 Marzo e valido per la qualificazione all'Europeo del 2024 . Il biancoceleste ce la sta mettendo tutta, spera fortemente nella chiamata di Mancini consapevole che avrà una doppia missione: ottenere la convocazione e far dimenticare al Ct i fatti accaduti nella scorsa estate quando per problemi fisici fu costretto ad abbandonare il ritiro insieme al compagno di squadra Lazzari. Un piccolo intoppo che però, si auspica, non precluda il suo ritorno in azzurro.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE