Lecce - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Milinkovic assente, le fasce non tengono

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

2023 cominciato con una brutta delusione per la Lazio, che a Lecce prima passa in vantaggio e poi si fa ribaltare in un secondo tempo da cancellare. Provedel cerca di mettere una pezza con i suoi interventi ma non può evitare la vittoria giallorossa, complici soprattutto Lazzari e Marusic che sulle fasce non riescono ad arginare l'irruenza dei diretti avversari. Buio quasi totale per Milinkovic-Savic, a centrocampo si salva solo Cataldi dall'insufficienza. L'unica nota positiva è il gol del solito Ciro Immobile, ad aprire l'anno nuovo e a dare l'illusione del vantaggio iniziale. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6, Lazzari 5, Casale 6,5, Romagnoli 5,5, Marusic 5,5, Milinkovic 4,5 (62' Vecino 5,5), Cataldi 6 (79' Marcos Antonio 5,5), Basic 5 (85' Romero sv), Pedro 5 (62' Felipe Anderson 5), Immobile 7, Zaccagni 6 (79' Cancellieri 5), Sarri 5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6,5, Lazzari 5,5, Casale 6,5, Romagnoli 5,5, Marusic 5,5, Milinkovic 4,5 (62' Vecino 5,5), Cataldi 6 (79' Marcos Antonio 5,5), Basic 5 (85' Romero sv), Pedro 5,5 (62' Felipe Anderson 5), Immobile 6,5, Zaccagni 5,5 (79' Cancellieri sv), Sarri 5,5.