Lecce - Lazio, polverizzato il settore ospiti: il dato sui biglietti

RASSEGNA STAMPA - C'è tanta voglia di Lazio. Mancano pochi giorni alla ripresa del campionato e i sostenitori biancocelesti vogliono tornare a spingere Immobile e compagni. Oltre 28400 le tessere staccate (in attesa del conteggio ufficiale finale dopo i mancati lavori in Tevere Parterre e della riapertura dopo la gara con il Genoa), ma anche in trasferta la Lazio potrà contare su tantissimi tifosi. Già lo scorso anno i sostenitori biancoceleste avevano riempito gli stadi italiani. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, la prima gara ufficiale di questa stagione non sarà da meno. Per la trasferta di Lecce, infatti, tutti i biglietti disponibili per il settore ospiti sono stati polverizzati in appena 20 minuti. Sono 1075 i tagliandi venduti ma, come accaduto spesso, è probabile che i tifosi rimasti senza abbiano acquistato il settore accanto e che quindi i laziali presenti allo stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare siano molti di più