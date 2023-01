Lecce - Lazio, probabili formazioni: il dubbio di Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Torna la Serie A. La Lazio riparte dal Via del Mare, avversario il Lecce di Marco Baroni. La squadra di Maurizio Sarri, che ha chiuso la prima parte di campionato al quarto posto a pari merito con l'Inter, recupera Ciro Immobile, Mattia Zaccagni e Manuel Lazzari che hanno saltato l'ultima partita prima della sosta contro la Juventus. L'unico dubbio per Sarri riguarda l'esterno sinistro d'attacco: Zaccagni è in leggero vantaggio su Pedro per chiudere il tridente con Felipe Anderson e Immobile. Assente Luis Alberto che non è partito per Lecce a causa del problema al ginocchio.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Patric, Radu, Bertini, Marcos Antonio, Basic, Pedro, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

Pubblicato il 03-01