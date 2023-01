Lecce – Lazio, Sarri indica Basic ma esce Milinkovic: ecco cos’è successo

La Lazio perde per 2-1 contro il Lecce e mette a segno la prima sconfitta dell’anno. Nel corso della partita c’è stato un episodio in cui Sarri non è stato compreso nel momento dell’uscita dal campo di Milinkovic-Savic. Al posto del Sergente infatti, il tecnico aveva indicato Basic per essere sostituito da Vecino e non il serbo. Così il terzetto di centrocampo sarebbe stato formato da Milinkovic, Cataldi e dal numero 5 della Lazio. Si era vista agitazione intorno alla panchina biancoceleste. A ribadirlo nel post partita è stato lo stesso tecnico che ai microfoni di Lazio Style Channel ha spiegato: “Si è fatto casino sul cambio di Milinkovic. Se ne stava parlando qualche minuto prima. Mi sono messo a guardare le palle ferme e mi sono perso l’uscita. Io all’ultimo momento avevo deciso di far uscire Basic e non Milinkovic. Abbiamo fatto casino nelle comunicazioni”. Il tecnico ha poi aggiunto in conferenza: "Mi sento responsabile come tutti i componenti del gruppo, anche di più visto che è stato sbagliato anche un cambio, quello di Milinkovic. Anche in panchina eravamo in confusione mentale, come la squadra in campo".

