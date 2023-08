LIVE Calciomercato Lazio | Attesa per Rovella e Pellegrini: e non è finita qui...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio attende Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Respinti i tentativi del Milan, per i due sono stati inviati i documenti e ora si attendono solo firme e annunci. I due saranno il quarto e il quinto acquisto del calciomercato estivo, ma potrebbero anche non essere gli ultimi. Oltre a Sullejmani e Di Serio, rinforzi per il settore giovanile e di prospettiva, potrebbero esserci anche altre novità.

Calciomercato Lazio, le ipotesi in entrata e uscita

Castellanos, Kamada, Isaksen, Pellegrini e Rovella, ma poi potrebbero esserci delle sostituzioni. Come sottolinea l'edizione de Il Corriere dello Sport, l'eventuale uscita di Maximiano aprirebbe a un arrivo in porta. L’Almeria, governato dal fondo arabo Pif sembrava pronto a versare 9 milioni per il suo cartellino. Differenza minima. Secondo alcune indiscrezioni, Lotito ne avrebbe chiesti 10. Il giocatore vuole tornare in Spagna, ma ieri si era parlato anche di Livakovic pronto a trasferirsi al club iberico. Gli agenti hanno rassicurato il patron e l'operazione si può riaprire nei prossimi giorni. Per la sua sostituzione restano in ballo Ronnow e Consigli, ma va monitorata anche la pista Handanovic. Discorso simile per Toma Basic che è stato sondato da Udinese e Augsburg. Una sua cessione nei prossimi giorni spingerebbe il club a tornare sul mercato per una mezzala con caratteristiche diverse. Vi abbiamo raccontato dell'ipotesi Barak. In difesa, poi, va monitorato Mario Gila, finito nel mirino di parecchi club spagnoli. Potrebbe andare a giocare in prestito, ma in quel caso la Lazio dovrebbe cercare un sostituto.