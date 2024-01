LIVE Calciomercato Lazio | Da Rowe a Whittaker: tutti i nomi per l'attacco

Solo due giorni alla chiusura del calciomercato invernale. La Lazio è entrata in azione, Claudio Lotito si spinge soprattutto verso l'Inghilterra, con maggior attenzione sulla Championship, la serie B inglese. In questi giorni sono spuntati davvero molti nomi per quanto riguarda l'attacco, da Cambiaghi con la prima offerta da 8 milioni di euro respinta dall'Atalanta che ne chiede almeno 15. L'entourage spinge, ma l'Empoli chiede persino un indennizzo per interrompere il prestito. Sullo sfondo Candreva, El Ghazi, e Bernardeschi, con l'ex Juve che ha ricevuto l'assenso di Maurizio Sarri a un suo possibile arrivo. Bernardeschi è stato proposto alla Lazio e potrebbe arrivare con un prestito di sei mesi e un ingaggio ridotto. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio non è convinta dell’operazione, soprattutto per i costi legati all’ingaggio.

Come spiegavamo però, è l'Inghilterra il Paese su cui starebbe battendo Lotito. Tra tutti Clarke del Sunderland, con la Lazio che ha messo sul piatto 16 milioni di euro, ma il club inglese avrebbe deciso di non cederlo a gennaio, rifiutando l'offerta dei biancocelesti, partendo da una richiesta di almeno 25 milioni di euro. In questo senso si è infilato uno dei nomi più caldi a Formello: Jonathan Rowe del Norwich. Il classe 2003 è un'ala sinistra, costa 10 milioni di euro, ha il contratto in scadenza nel 2025. A frenare il tutto la volontà del giocatore che non vuole trasferirsi in Italia, preferendo la Premier League: questo il suo obiettivo.

Per questo, nelle ultime ore, a finire nel mirino della Lazio è Morgan Whittaker. I biancocelesti stanno impostando la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligatorio a determinate condizioni. La prima offerta è di 10 milioni di euro, il Plymouth ne chiede almeno 18 milioni.