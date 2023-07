LIVE Calciomercato Lazio | È il ballo degli attaccanti: da Ciro a Castellanos. E in uscita...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Per due anni se n'è solo parlato, senza che le parole seguissero i fatti. Oggi di voci ce ne sono troppe. Tra gli argomenti più intensi in casa Lazio c'è il fronte attaccanti, dalla necessità di un vice Immobile, al timore di doverlo sostituire, in attesa dell'approdo di Castellanos in ritiro. L'offerta da 30 milioni di euro per Immobile è stata smentita. Lotito ha alzato le barricate, non ne vuole sentir parlare. "Immobile è uno di famiglia", ha sempre sostenuto, e per lui la cessione non è un'ipotesi percorribile.

In entrata

Mentre Ciro si ferma sotto gli spalti per firmare autografi e scattare foto, Sarri attende novità sui due fronti: quello del capitano e quello di Castellanos. Il centravanti classe '98 ha fatto ritorno in Spagna per problemi legati al visto, se l'iter burocratico non dovesse subire intoppi tra domani e il weekend potrebbe raggiungere le Tre Cime di Lavaredo, altrimenti appuntamento a Formello. Chissà se al ritorno nella Capitale ci saranno anche altri nuovi acquisti pronti a unirsi al gruppo. Per il centrocampo, d'altronde, la Lazio lavora su tre fronti: due play e una mezz'ala. Zielinski è il sostituto di Milinkovic, ha rifiutato l'Arabia Saudita, per lui il Napoli può scendere a 30 milioni, Lotito ha fatto sapere a De Laurentiis di essere disposto a salire fino a 25, bonus compresi. Due nomi, lo stesso lavoro di trattativa. Per il ruolo di regista Ricci e Torreira sono i preferiti. L'uruguaiano, che di tanto in tanto si perde in indizi social, piace a Sarri, proprio come il centrocampista del Torino. E' una situazione win-win, entrambi rientrerebbero nelle grazie del tecnico. Le richieste del Galatasaray e del granata sono entrambe elevate, in rapporto a età e qualità del calciatore, la Lazio lavora per abbassarle.

In uscita

Si muove qualcosa in uscita. Oltre alla questione Immobile già trattata, la Lazio lavora anche nel cedere gli esuberi. Raul Moro è andato al Valladolid, Floriani è diretto verso il Pescara e ieri è stato rinnovato anche il prestito di Novella al Picerno fino al termine della stagione. Non è stato confermato, invece Kamenovic dallo Sparta Praga, dopo esser rimasto 20 giorni ulteriori, rispetto alla scadenza del prestito. Il terzino farà rientro nella Capitale. Ieri, invece, anche la Lazio ha dato l'ufficialità di Milinkovic all'Al Hilal.