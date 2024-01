LIVE Calciomercato Lazio | Gennaio porta un centrocampista? Le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non solo la cessione in prestito di Toma Basic, la sessione di gennaio può regalare ancora sorprese alla Lazio. Tutto a prescindere da Kamada per cui il Galatasaray sembrerebbe interessato a provare l'assalto nei prossimi giorni. Lotito starebbe pensando a un ritocco alla rosa, una sorta di regalo per tifosi e tecnico visti i tanti impegni dei prossimi mesi. Neuhaus è stato offerto anche in estate, ma Fabiani lo ha smentito in mattinata sulle pagine de Il Messaggero. Alexsander è un nome da seguire per giugno (CLICCA QUI PER IL PROFILO DEL CALCIATORE) anche perché il suo status da extracomunitario non permette alla Lazio di prenderlo ora. i biancocelesti, infatti, hanno occupato i due slot in estate con Kamada e Castellanos, nemmeno la cessione del giapponese o di Kamenovic all'estero sbloccherebbe per questa sessione lo spazio necessario. Attenzione alle possibili sorprese e ai nomi dell'ultimo minuto, ma a Sarri servirebbe un calciatore di inserimento.

In attacco andranno fatte delle considerazioni più approfondite. Pedro ha raggiunto le 25 presenze che portavano al rinnovo automatico. In estate tuttavia le parti parleranno e decideranno se proseguire insieme. Felipe Anderson è in scadenza e l'accordo con la Juventus per giugno c'è. Lotito spera di convincere ancora il brasiliano con cui ha parlato prima della partenza per l'Arabia Saudita. Il presidente, tuttavia, pensa già da ora a un eventuale sostituto: ci sono nomi top secret oltre Rafa Silva in scadenza di contratto col Benfica, invocato da Sarri per due anni invano. Fronte rinnovi, per Patric è arrivato l'adeguamento. Restano in attesa Zaccagni e Provedel.