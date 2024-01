Live Calciomercato Lazio | In attesa di Felipe Anderson: la Juve spinge, Lotito spera nel rinnovo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - 4 gennaio, terzo giorno del calciomercato invernale. La Lazio cominicia a pensare di spostare qualche pedina, specie nel capitolo uscite. Diverse le situazioni da tenere d'occhio, tra nuovi nomi e alcuni già npti in orbita biancoceleste.

In entrata

Un vecchio nome che continua a ritornare è quello di Ricci del Torino: i granata hanno aperto per la cessione e rimane uno dei nomi preferiti da Sarri. A centrocampo è spuntato il nome di Pepê del Gremio che non dispone di passaporto italiano. Il calciatore si starebbe comunque già muovendo per risolvere il problema e ottenere la cittadinanza. Per il ruolo di mezzala torna Fazzini: Lotito ci pensa e Corsi non chiude le porte, ammettendo di pensare ad uno sfoltimento della rosa. Rimane caldo anche Emanuele Valeri: lazialissimo, non ha mai nascosto di voler vestire la maglia della squadra per cui batte il suo cuore. Il terzino potrebbe però arrivare in estate a parametro zero dalla Cremonese. Per il reparto avanzato si pensava al già sondato Colpani, blindato però da Galliani e di Insigne, su cui la società sta riflettendo.

In uscita

Senza dubbio la questione più importante dell'attuale calciomercato della Lazio è la possibile uscita di Felipe Anderson. La Juventus continua ad insistere per ottenere il brasiliano, che è in scadenza di contratto nel 2024. L'occasione di approdare in bianconero piace all'esterno, a cui Lotito aveva presentato un’offerta da 3,5 milioni di euro (compresi bonus, assai rilevanti) per rinnovare e prolungare sino al 2027. Si attende quindi una decisione dello stesso calciatore che starebbe meditando sul da farsi insieme alla sorella, sua agente. Il 7 giugno sarà libero dall'obbligo contratturale.

Quasi certo l'addio di Toma Basic: l'interesse del Friburgo sembra concreto nella formula del prestito con diritto di riscatto, ma su di lui ci sarebbe anche il Verona, il quale darebbe al classe 1996 l'opportunità di rimanere in Serie A. In cerca di una nuova avventura anche Kamenovic. Cicerelli è diretto al Catania. Per Kamada invece le valigie saranno pronte probabilmente per l'estate: si prevede un l'addio a giugno senza esercitare l'opzione di rinnovo per un ulteriore triennio. Attenzione alla questione ingaggio nel caso in cui volesse invece rinnovare.