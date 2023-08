LIVE Calciomercato Lazio | Intrigo Rovella-Pellegrini. Lotito si muove in uscita...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Si lavora in entrata, ma molto anche in uscita. Il presidente Lotito, dalla sua abitazione a Cortina, sta gestendo le operazioni di mercato in questi ultimi 20 giorni. Sarri necessita di rinforzi, la società vuole fornirglieli e, nel frattempo, liberarsi di quei calciatori non utili alla causa.

In entrata

Una doppia operazione gestita come se fosse singola: la Lazio e la Juventus sono nel pieno della trattativa per Pellegrini e Rovella. Un passo indietro dei biancocelesti ha rallentato l'arrivo del terzino nella Capitale, il suo futuro ora è strettamente legato al centrocampista. Lotito ha inviato Calveri e Fabiani alla Continassa, a distanza gestisce le trattative e dà le sue indicazioni. La fumata per ora è grigia, ma le prossime ore saranno fondamentali. Sullo sfondo, invece, si intravede la figura di Wieffer. Un'eventuale arrivo del centrocampista del Feyenoord garantirebbe in regia caratteristiche differenti a quelle già presenti in rosa, visto il suo fisico strutturato. Dell'olandese se ne potrebbe parlare, però, solo se dovesse saltare il centrocampista della Juve. La doppia operazione Pellegrini-Rovella, al momento, chiuderebbe il mercato in entrata, a meno di cessioni...

In uscita

La Lazio, infatti, si muoverebbe di nuovo in entrata solo se dovesse partite Basic. Come raccolto dalla nostra redazione, il croato piace all'Udinese. Il club friulano è a caccia del sostituto di Samardzic e il giocatore biancoceleste potrebbe essere un'occasione. Sono già con le valigie in mano Cancellieri e Akpa Akpro, destinati all'Empoli. Il primo si trasferirà in prestito con diritto di riscatto e, novità, controriscatto. Sempre a centrocampo, il PAOK Salonicco ci avrebbe provato per Marcos Antonio, incassando il rifiuto del brasiliano. Potrebbe, invece, avere la sua prima vera chance tra i professionisti Marco Bertini. Il classe 2001 è finito nel mirino di Spal e Perugia.