LIVE Calciomercato Lazio | Le alternative francesi a Ricci. E le cessioni...

Momento clou del calciomercato estivo. Mancano due colpi in entrata alla Lazio per definirsi completa. Sarri ha chiesto un mediano da alternare a Cataldi e un terzino sinistro. Ancora poche settimane per ultimare la rosa biancoceleste, la dirigenza è al lavoro per accontentare il mister.

Mercato in entrata

Il primo obiettivo resta Samuele Ricci. Lotito proverà un ultimo tentativo nei prossimi giorni. Se troverà l'accordo con il Toro bene, altrimenti si andrà su altri profili. L'offerta biancoceleste è 25 bonus compresi, Cairo ha alzato le pretese a 25+5 di bonus. Non mancano le alternative: nomi caldi dalla Francia quelli di Guendouzi del Marsiglia e Paredes del PSG. Più indietro i giovani Vranckx del Wolfsburg e Tessman del Venezia. Per quanto riguarda il terzino, resta in pole Luca Pellegrini ma occhio alla situazione Mario Rui. Il portoghese ha chiesto a sorpresa la cessione al Napoli e può essere un potenziale colpo low cost per il Comandante che lo conosce bene.

Capitolo cessioni

Matteo Cancellieri sempre più vicino all'Empoli che continua a tenere d'occhio anche Akpa Akpro. Ma per il centrocampista ivoriano c'è la concorrenza di Hellas Verona e Tolosa. Sembrava tutto fatto per il passaggio di Maximiano all'Almeria, ma Lotito ha bloccato tutto per la mancanza di alternative, almeno per il momento. Audero vicinissimo all'Inter, il ritorno di Handanovic può essere una soluzione. Tra gli altri nomi Ronnow, dell’Union Berlino e Montipò del Verona con contratto in scadenza nel 2025. La Lazio lascerà partire il portiere portoghese solo dopo aver individuato il nuovo vice Provedel. Tra i giovani, dopo il passaggio di Floriani Mussolini al Pescara, l'attaccante classe 2004 Crespi può finire in B al Cosenza.