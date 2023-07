LIVE Calciomercato Lazio | Lotito lavora su tre colpi. Maximiano prepara le valigie...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

LIVE CALCIOMERCATO LAZIO - Manca sempre meno al ritiro di Auronzo di Cadore: domenica e lunedì la squadra svolgerà le visite mediche, martedì, invece, partirà alla volta delle Tre Cime di Lavaredo. In questi giorni Lotito spera di chiudere qualche colpo, garantendo a Sarri l'arrivo di nuovi elementi su cui lavorare in vista della prossima stagione.

In entrata

Per quel che concerne il mercato in entrata sono tre le principali situazioni su cui sta lavorando il presidente biancoceleste. La prima riguarda l'attaccante: Marcos Leonardo. L'ultima offerta della Lazio è in attesa di una risposta da parte del Santos, i biancocelesti sperano di chiudere, ma nel frattempo preparando Amdouni come pista alternativa. La dirigenza biancoceleste è al lavoro anche sulle fasce. Nella serata di ieri è andato in scena un incontro con la You First, agenzia che cura gli interessi di Luis Alberto, con il quale si è trovato l'accordo per il rinnovo, ma anche di Kerkez. Il terzino ha superato tutti nelle gerarchie e avrebbe già definito il contratto con la Lazio. Resta da convincere l'AZ Alkmaar. Spostandoci verso destra, invece, il nome che più di tutti è ambito nella Capitale è quello di Domenico Berardi. Per l'ala del Sassuolo la Lazio starebbe preparando una prima offerta con cui spera di convincere i neroverdi. Da monitorare, in conclusione, la pista che porta ad Audero, legata agli sviluppi della trattativa con Maximiano.

In uscita

Il portiere portoghese piace molto al Rayo Vallecano che avrebbe già formulato una prima offerta alla Lazio. Maximiano, però, non è l'unico in partenza. Anche Cancellieri, infatti, sembrerebbe destinato a lasciare la Capitale. L'ala classe 2002 potrebbe rientrare nella trattativa per Berardi come contropartita tecnica.