LIVE Calciomercato Lazio | Lotito vuole ancora Ricci e non molla Pellegrini

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - L'incontro tra Lotito e Sarri sta dando i suoi frutti. La Lazio si è sbloccata sul mercato e in due giorni ha piazzato i colpi Kamada, già arrivato, e Isaksen, in arrivo all'inizio della prossima settimana. Il presidente però non si vuole fermare qui, vuole regalare al tecnico toscano almeno altri due giocatori (un centrocampista e un esterno basso). I nomi dei candidati principali sono sempre quelli di Ricci e Pellegrini: per il primo verrà presentata l'ultima offerta dopo che Cairo ha rifiutato le proposte dei giorni scorsi, per il secondo invece si starebbe aspettando perché ci sono delle valutazioni in corso su Mario Rui. La priorità ce l'ha il regista. Una volta centrato questo obiettivo Lotito potrebbe togliersi lo sfizio di riportare in Italia Bernardeschi. Il giocatore sarebbe predisposto a lasciare il Canada e negli ultimi giorni gira voce che potrebbe approdare in biancoceleste, anche se lui stesso ha dichiarato che la decisione di un possibile ritorno verrebbe presa con il Toronto.