LIVE Calciomercato Lazio | Marcos Leonardo, Torreira e Berardi: le ultime

LIVE CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato apre ufficialmente i battenti. Fino al 31 agosto i club potranno operare in entrata e in uscita per rinforzare le rose. La Lazio è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri una rosa più lunga e competitiva visti i tanti impegni delle aquile e il ritorno in Champions League. La priorità resta l'attacco dove Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson faranno sicuramente parte del sestetto per la prossima stagione. A loro dovrebbe aggiungersi Pedro che dalla Spagna ha fatto sapere che presto si saprà il suo futuro. Lo spagnolo ha raggiunto l'accordo con la Lazio, ma le tentazioni Tenerife e Arabia sono alla finestra. L'accordo verbale c'è, si aspettano le comunicazioni ufficiali. Poi servirà una prima punta che possa alternarsi a Immobile. Nelle ultime ore avanza sempre più Marcos Leonardo. I biancocelesti sono pronti ad alzare l'offerta con il Santos che è sceso dalla richiesta iniziale di 20-25 milioni. Si può chiudere intorno ai 15 con il nodo della percentuale sulla eventuale futura rivendita. Il brasiliano è in vantaggio, ma vanno monitorati anche Pinamonti, Amdouni e Artem Dovbyk senza dimenticare le eventuali sorprese.

Calciomercato Lazio - Berardi, Orsolini e Vazquez

Domenico Berardi resta il primo nome come ala. Il capitano del Sassuolo piace a Sarri e farebbe fare il salto in avanti ai capitolini. La trattativa non è semplice perché i neroverdi sparano altissimo. Carnevali continua a negare qualsiasi contatto, ma la sensazione è che siano le consuete smentite di rito. Il giocatore è attratto dalla Lazio e ha capito che questo potrebbe essere l'anno giusto per fare il salto in una big. Le cifre importanti e l'età del calciatore (compirà 29 anni il 1 agosto) complica tutto. Qualora l'operazione non andasse in porto sono tante le alternative. Si va da Hudson-Odoi e Karlsson, passando per Zaha (che costa troppo tra commissioni e ingaggio) e Ngonge. Ieri è rispuntato una vecchia conoscenza come Lucas Vazquez, in uscita dal Real Madrid e che piace a Sarri. C'è poi Orsolini che ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe lasciare Bologna. Sky ha parlato di una prima offerta e di contatti con l'entourage del calciatore.

Calciomercato Lazio, centrocampo e uscite

La linea mediana ripartirà da Milinkovic Savic e Luis Alberto. A meno che non arrivino offerte irrinunciabili, i due guideranno ancora il centrocampo biancoceleste. La società sta cercando un regista e la corsa sembra essersi ristretta a una corsa a due tra Paredes e Torreira. E' un complicato intreccio di mercato con il Galatasaray che, oltre a detenere il cartellino dell'uruguaiano, è interessato all'argentino in caso di partenza del primo. Il preferito di Sarri resta l'ex Sampdoria e Fiorentina. L'interesse per l'ex Juve potrebbe essere anche un'azione di disturbo per piegare i turchi per Torreira. Più distaccato e dai costi più alti c'è Morten Hjulmand in uscita dal Lecce. Solo in caso di partenza di uno dei due big tornerebbero attuali le candidature di Zielinski, Gedson Fernandes e Veerman. Capitolo cessioni: ci sono da piazzare diversi esuberi. Da Basic a Marcos Antonio passando per Akpa Akpro (per cui c'è una nuova pretendente), Maximiano e Cancellieri che partirà in prestito a meno che non venga utilizzato da contropartita. L'attaccante piace a tanti club e deciderà con la società la destinazione migliore per lui. Per il portiere portoghese si parla di un'offerta di 8 milioni recapitata da Mendes (come intermediario) e di una trattativa avviata con il Rayo Vallecano. Al suo posto il favorito è sempre Audero.