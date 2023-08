LIVE Calciomercato Lazio | Non solo Sepe per la porta. A centrocampo...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Torna la Serie A, torna la Lazio. Oggi la squadra di Maurizio Sarri farà il suo esordio stagionale sul campo del Lecce, nella speranza di strappare tre punti, magari anche con il contributo dei nuovi arrivati. La rosa è più forte, parola dello stesso allenatore, ma qualcosa c'è ancora da fare, tanto in entrata, quanto in uscita.

In entrata

La priorità oggi è il portiere. Il nome di Luigi Sepe sta prendendo quota come sostituto di Maximiano. Il classe 1991 conosce Sarri, ha condiviso con lui lo spogliatoio a Napoli e questo è un punto a suo favore da non sottovalutare. Attenzione, però, anche ad altre piste come quella che porta a Joronen del Venezia, sondato dalla dirigenza biancoceleste. E' un'idea concreta, invece, quella di acquistare Berardi dall'Hellas Verona come terzo portiere. Resta sullo sfondo Ronnow, così come Consigli e Handanovic.

Per quanto riguarda il centrocampo, la pista Wieffer sembrerebbe aver perso posizioni, in favore di quelle che portano a Guendouzi del Marsiglia e Samardzic dell'Udinese. Quest'ultimo è un pallino della Lazio, la quale starebbe ideando varie formule per acquistarlo dai friulani. Resta in piedi la trattativa con il Perugia per il giovane Sulejmani, mentre Di Serio va verso la permanenza in Umbria.

In uscita

Acquisti e cessioni potrebbero essere strettamente legati. Per un Sulejmani che entra, ad esempio, ci dovrebbero essere un Bertini e un Adamonis in procinto di partire verso l'Umbria. Allo stesso modo la cessione di Toma Basic potrebbe dipendere dall'arrivo di Samardzic. Il croato piace all'Udinese, verrebbe utilizzato come contropartita dalla Lazio: un'ipotesi concreta, ma che a oggi non rappresenta una certezza. Per quanto riguarda Fares, invece, l'idea sarebbe di inserire il cartellino nell'accordo che porterebbe Sepe a Roma. In questo senso la Salernitana starebbe valutando le sue condizioni fisiche. Sarebbe ai saluti anche Diego Gonzalez che ha richieste sia in Serie A, sia in Serie B e che nelle gerarchie di Sarri è il settimo attaccante. Il paraguaiano è molto stimato da Lotito che ha aperto al prestito, ma solo a determinate condizioni. In uscita anche Marcos Antonio. Prosegue la trattativa con il PAOK Salonicco, fondamentale sarà la sua volontà, soprattutto a fronte di offerte dalla Spagna e...dall'Italia.