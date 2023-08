LIVE Calciomercato Lazio | Ora Lotito pensa a vendere

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

DIRETTA CALCIOMERCATO - Definiti gli acquisti di Rovella e Pellegrini, la Lazio pensa alle cessioni. Solo in caso di vendita potrebbero arrivare altri giocatori. Il doppio affare con la Juventus è ormai fatto, ma Lotito non si vuole far cogliere impreparato: il Corriere dello Sport riporta che se, per qualsiasi motivo, dovesse saltare l'operazione per il centrocampista, alle stesse cifre (17/18 milioni di euro più bonus) potrebbe riaprire i discorsi per Ricci o Hjulmand (il secondo ormai un nuovo calciatore dello Sporting Lisbona). Aspettano novità Maximiano e Basic. il portiere è diretto verso l'Almeria, ma l'operazione è bloccata a causa della differenza tra richiesta e offerta (la Lazio chiede 10 milioni, il club spagnolo ne offre 9). Dovesse partire il portoghese, i biancocelesti sono invaghiti dall'idea Lloris, anche se Sarri non è convinto dell'operazione. Il croato non rientra più nei piani e se dovesse lasciare la Capitale sarebbe rimpiazzato da Barak. Chi sicuramente non partirà è Luis Alberto, nonostante le offerte degli arabi.