LIVE Calciomercato Lazio | Sarri boccia Fred, un giovane in prestito: tutte le novità

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

"Eppur si muove". Lo diceva Galileo Galilei della Terra, ma la storica frase può essere usata anche riferendosi al mercato in entrata della Lazio. Tutto sembra tacere, ma pare ci siano novità dai tavoli dove Lotito ha puntato le sue fiches. Nelle ultime ore aveva preso piede la pista che avrebbe portato Fred del Manchester United in biancoceleste, ma Sarri avrebbe bocciato il giocatore: vuole solo i calciatori di cui ha fatto il nome (Zielinski e Ricci). Per Sow c'è ancora da aspettare. Tutto ancora in stand-by, ma si attende una presa di posizione da parte del giocatore (che aveva detto si al club) entro il weekend. Pellegrini rimane la prima scelta per la fascia sinistra, ma Lotito ora ha dei dubbi sull'operazione. La Juve ha aperto al prestito, se il terzino vestirà ancora la maglia biancoceleste dipenderà tutto dal presidente. Per fare il punto delle varie situazioni in ballo l'allenatore avrebbe chiesto al patron laziale un incontro. Si muove qualcosa anche in uscita: Floriani Mussolini è atteso oggi a Pescara, si trasferirà in prestito per farsi le ossa.