LIVE Calciomercato Lazio | Si lavora per un esterno d'attacco: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Il tempo scorre, il calciomercato di gennaio si avvicina sempre di più alla sua fine. La Lazio, come spesso accade, utilizzerà gli ultimi giorni della sessione invernale per provare a inserire qualche nuovo innesto, o per liberarsi degli esuberi rimasti. Lotito e Fabiani faranno il punto della situazione dopo il match contro il Napoli: da quel momento si premerà il piede sull'acceleratore per stabilire le eventuali prossime mosse.

In entrata l'imperativo e sempre lo stesso: manca un esterno d'attacco. La formazione di Sarri ha bisogno di una nuova soluzione offensiva per aiutare un reparto in forte difficoltà. Il nome più in pole attualmente sembra essere quello di Federico Bernardeschi, come riportato da Il Corriere dello Sport. Sarri ha aperto al suo arrivo, ma il problema è l'ingaggio: la richiesta è di 3 milioni di euro. Più defilato sembra essere il nome di Nicolò Cambiaghi: piace al tecnico, c'è stato un sondaggio con l'Atalanta che però chiede 15 milioni per liberarlo immediatamente dal presto all'Empoli. A queste condizioni la trattativa è bloccata.

Rimangono sempre vive, poi, le candidature di El Ghazi e Rafa Silva. Per il primo non preoccupa l'aspetto economico, quanto più quello tecnico. Sarri non stravede per lui, e tra l'altro ha già giocato con due squadre in questa stagione (PSV e Mainz, ma dopo l'ultimo licenziamento la FIFA gli darebbe l'ok per il contratto). Per il portoghese, invece, sembra essere tutto fermo: è in scadenza a giugno, ma il Benfica chiede 8 milioni per lasciarlo partire a gennaio. C'è già la fila di club arabi pronti a ricoprirlo d'oro. A Formello rimane comunque sempre segreto il profilo di un Mister X. In uscita, dopo l'addio di Basic alla Salernitana, è rimasto solo Kamenovic da sistemare. Come riportato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbe una squadra interessata: i suoi manager Kezman e Jankovic aspettano il via libera della società per il trasferimento in prestito.