LIVE PRIMAVERA - Atletico Madrid - Lazio: le formazioni ufficiali

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

UEFA Youth League 2023/2024

13 dicembre 2023

Atletico de Madrid Centro Deportivo Alcalà de Henares (Madrid)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Sergio Mestre; Rublico, Spina, Boñar, Ju. Diaz; Castellanos, Frey, Ja. Diaz, Belid; Paco Esteban, Niño. A disp: Rubio, Gimenez, Rosado, Alonso, Luque, Bensaad, Zanzi. All.: Fernando Torres.

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini, Zazza, Petta, Milani; Sardo, Nazzaro, Napolitano; Bigotti, Sulejmani, Cuzzarella. A disp.: Magro, D'Agostini, Yordanov, Tredicine, Marini, ferrari, Gelli. All.: Stefano Sanderra.

Arbitro: Milos Milanovic (Serbia)

Assistenti: Rijavec - Jovanovic Dzajic (Serbia)

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

Buon pomeriggio da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Atletico Madrid-Lazio, gara valida per l'ultima giornata di Youth League. I biancocelesti, già matematicamente fuori dalla competizione europea, sono comunque determinati a fare bella figura e a chiudere questo percorso a testa alta. Con Dutu e Magro (quest'ultimo comunque in panchina) aggregati in prima squadra per la sfida di Champions, Sanderra confermerà tra i pali Renzetti. Spazio davanti all'attacco Bigotti-Sulejmani-Cuzzarella, per dare spazio anche a chi in campionato non ha avuto modo fin qui di accumulare minuti.