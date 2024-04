LIVE PRIMAVERA - Cagliari - Lazio 0-0: ritmi alti e occasioni, risultato ancora bloccato

WEBTV LAZIO, LE CONDIZIONI DI ZACCAGNI IN VISTA DEL DERBY: IL COMUNICATO La Lazio mediante un comunicato ufficiale ha reso note le condizioni di Mattia Zaccagni, sottopostosi questa mattina a degli esami strumentali in Paideia dopo l'infortunio accusato nella partita contro la Juventus: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il... La Lazio mediante un comunicato ufficiale ha reso note le condizioni di Mattia Zaccagni, sottopostosi questa mattina a degli esami strumentali in Paideia dopo l'infortunio accusato nella partita contro la Juventus: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO | DAILY MAIL: "LA LAZIO SFIDA IL REAL MADRID PER BELLINGHAM!" CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda con attenzione a possibili movimenti ed evoluzioni in vista del calciomercato estivo. La società biancoceleste, oltre a lavorare per il possibile arrivo di un attaccante (tutto dipende da Immobile), vorrebbe muoversi anche a... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda con attenzione a possibili movimenti ed evoluzioni in vista del calciomercato estivo. La società biancoceleste, oltre a lavorare per il possibile arrivo di un attaccante (tutto dipende da Immobile), vorrebbe muoversi anche a...