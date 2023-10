LIVE PRIMAVERA - Celtic - Lazio 0-1: Sana Fernandes timbra ed entra nella storia

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

UEFA Youth League | II giornata, gruppo E

Mercoledì 4 ottobre 2023, ore 15:00

Lesser Hampden, Glasgow (SCO)

CELTIC (4-3-3): McLean; Bonetig, Robertson, Agbaire, Frame; Ure, Carse, Kelly; Davidson, Vata, Cummings. A disp.: Meikle, MacKenzie, Quinn, Thomson, Bonnar, Dobbie, Mcardle. All.: Darren O'Dea

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano; Yordanov, Sana Fernandes, Serra. A disp.: Magro, Petta, Bigotti, Marini, Urbano, Zazza, Nazzaro. A disp.: Stefano Sanderra

Arbitro: Helgi Mikael Jónasson (ISL)

Assistenti: Egill Gudvardur Gudlaugsson (ISL) - Eysteinn Hrafnkelsson (ISL)

Quarto ufficiale: Peter Stuart (SCO)

Ammoniti: Kelly (C)

Espulsi: ///

51' - Qualche problema all'adduttore per Bordon: staff medico in campo

49' - Occasione Celtic: Ure la spara alta sopra la traversa, finora la chance più ghiotta per i padroni di casa

46' - Si riparte con la Lazio in vantaggio.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+1' - Duplice fischio. Squadre negli spogliatoi.

45' - 1 minuto di recupero concesso.

44' - Cartellino giallo per Kelly.

41' - GOOOOOOOLLLL LAZIO!!!!! Sana Fernandes porta avanti i biancocelesti e sigla la prima rete internazionale della Primavera laziale. Ottimo assist di Milani, poi il numero 7 entra in area e col piattone destro la insacca in porta.

32' - Nuova occasione per i biancocelesti: recupero di Bordon che passa palla a Sana. Il laziale corre verso la linea di fondo, mette dentro un pallone alla ricerca di un compagno che però non c'è.

25' - O'Dea intuisce la difficoltà dei suoi e manda già a scaldare qualcuno.

17' - Ritmi molto alti in questo inizio di primo tempo. Sanderra sembra soddisfatto dell'approccio dei suoi ragazzi ma non smette di dare indicazioni da bordo campo.

11' - Celtic in evidente difficoltà in questi primi minuti. La Lazio è partita fortissimo.

10' - Altra chance divorata dalla Lazio, stavolta con Sana Fernandes. Robertson chiude e salva gli scozzesi.

7' - Occasione clamorosa per la Lazio! Serra a tu per tu con McLean fallisce il tiro. Il portiere la sfiora e la mette in angolo.

4' - Corner per la Lazio: va Sana Fernandes, biancocelesti che gestiscono, cross a cercare Napolitano, Ruggeri tenta ma non trova la porta. Prima occasione per i capitolini.

3' - Attenzione alla velocità di scorrimento della palla. A Glasgow la pioggia non sembra voler smettere di scendere.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Celtic - Lazio, gara valida per la seconda giornata di UEFA Youth League. Dopo la sconfitta per 0-2 a Formello contro l'Atletico Madrid, i ragazzi di Sanderra sono determinati a rimboccarsi le maniche nella piovigginosa trasferta di Glasgow. L'allenatore biancoceleste riparte quasi con gli stessi undici visti tra le mura casalinghe della scorsa giornata, una sola modifica in attacco: fuori Sulejmani, dentro Serra.