LIVE PRIMAVERA - Empoli - Lazio 0-0: Napolitano colpisce un palo, risultato bloccato

Primavera1 TIM | 34a giornata

Sabato 18 maggio 2024, ore 13:00

Centro Sportivo Petroio di Vinci (FI)

EMPOLI: Vertua, Majdandzic, Bacci, Stoyanov, Bacciardi, Tosto, Bonassi, Pauliuc, Vallarelli, Nabian, El Biache. A disp.: Poggiolini, Gaj, Falcusan, Stassin, Ansah, Monaco, Huqi, Tatti, Forciniti, Fini, Dragoner. All.: Alessandro Birindelli

LAZIO (4-3-3): Magro; Ferrari, Dutu, Ruggeri, Milani; Nazzaro, Di Tommaso, Napolitano; Balde, Sulejmani, Kone. A disp.: Martinelli, Cipriani, Bordon, Sardo, Bedini, Sana Fernandes, D'Agostini, Tredicine, Barone, D'Alessandro, Di Gianni. All.: Dario Barraco

Arbitro: Francesco Burlando (sez. Genova)

Assistenti: Nicola Di Meo - Vincenzo Russo

Ammoniti: Majdandzic (E); Dutu, Sulejmani (L)

Espulsi: ///

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Fine primo tempo.

45+1' - Grandissima occasione per la Lazio: Dutu cerca la testa di Napolitano, sfera che colpisce però il palo. In area c'è in agguato Balde che però non arriva in tempo sul pallone.

45' - 2 minuti di recupero concessi.

39' - Intervento duro di Ruggeri su Bonassi. Sarà punizione per l'Empoli ma non giallo per il difensore biancoceleste.

35' - Napolitano cerca l'angolo sinistro con una conclusione personale, il laziale non centra lo specchio della porta.

33' - Ritmi non altissimi in questa prima mezz'ora. Pochissime le occasioni.

24' - Colling break concesso dall'arbitro.

19' - Giallo per Majdandzic che atterra Kone tirandogli la maglia. Sarà calcio di punizione per la Lazio. A metà tra un tiro e un cross, Napolitano la spara alta.

14' - Calcio di punizione per l'Empoli e giallo per Sulejmani. Giallo forse eccessivo, il laziale aveva toccato prima il pallone.

12' - A terra Vertua per un colpo all'anca.

11' - Primo corner della partita, alla battuta Nazzaro, pallone sul secondo palo, Balde mette giù, bacci devia il tiro di Balde. Sarà ancora corner.

4' - Punizione per l'Empoli: Bacci tenta i ltiro a giro ma decisamente troppo alto. Magro lascia sfilare.

3' - Primo giallo della gara per Dutu per fallo su un avversario.

1' - Fischio d'inizio! Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Empoli - Lazio, gara valida per la 34esima ed ultima giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti, già certi di essere qualificati ai play-off che inizieranno il 24 maggio al Viola Park, sono reduci dalla vittoria per 4-3 all'ultimo secondo con la rete di Kone all'97'. Non ci sono Bordon e Bedini, entrambi diffidati, partiranno dalla panchina. A riposo Sana Fernandes in vista appunto delle fasi finali. Basterà oggi un punti per certificare il terzo posto in classifica.