LIVE PRIMAVERA - Fiorentina - Lazio 1-1: capitan Ruggeri firma il pareggio di testa

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera 1 TIM | VII giornata

Sabato 21 ottobre 2023, ore 15:00

Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)

FIORENTINA - Tognetti, Biagetti, Denes, Sadotti, Romani, Rubino, Pierozzi, Braschi, Amatucci, Harder, Padilla Mendoza. A disp.: Leonardelli, Scuderi, Vitolo, Sene, Spaggiari, Gudelevicius, Maggini, Elia, Guidobaldi, Mignani, Caprini. All.: Daniele Galloppa.

LAZIO - Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano; Sana Fernandes, Gonzalez, Yordanov (21' D'Agostini). A disp.: Renzetti, Petta, Serra, Tredicine, Sulejmani, Marini, Cappelli, Zazza, Nazzaro. All.: Stefano Sanderra.

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (sez. Napoli)

Assistenti: Rignanese - Hader

Ammoniti: Padilla Mendoza (F); Sana Fernandes, Di Tommaso (L)

Espulsi: ///

56' - Super parata di Magro che mostra un riflesso impressionante sul tiro di punta di Rubino a pochissimi passi dalla porta.

55' - GOOOOOOOOOL DELLA LAZIOOOOOOOO! Biagetti si perde Fabio Ruggeri in area che con un colpo di testa da manuale salta più di tutti e firma il pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

51' - Brava la difesa della Lazio a respingere il tiro di Padilla sul passaggio di Braschi che aveva attaccato la profondità.

46' - Si riparte! Nessun cambio rispetto ai 22 che avevano terminato in campo il primo tempo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+3' - Rischia Amatucci per un accenno di trattenuta su Sana Fernandes in area. Per l'arbitro non c'è niente.

45' - Tre minuti di recupero concessi.

43' - Giallo per Padilla Mendoza.

41' - Ottimo scambio tra che Pierozzi e Padilla: l'ecuadoriano serve di tacco il compagno che tenta la conclusione. Sfera che finisce troppo alta.

35' - La Lazio sembra aver preso fiducia. Il gol del vantaggio viola ha risvegliato i ragazzi di Sanderra.

29' - Gol annullato alla Lazio! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Milani insacca in rete nella mischia, ma l'arbitro aveva già fischiato la posizione di offside.

25' - Punizione per la Fiorentina: Pierozzi ci prova con una sorta di sforbiciata ma non trova lo specchio della porta.

25' - Giallo per Di Tommaso per aver allontanato il pallone dopo che gli era stato fischiato un fallo a sfavore su Padilla Mendoza.

21' - A terra Yordanov di nuovo: quel colpo alla schiena ancora gli crea qualche problema. Sanderra costretto al cambio: dentro D'Agostini.

16' - Giallo per Sana Fernandes in scivolata su Padilla Mendoza.

13' - Gol Fiorentina. Bella palla di Pierozzi, Denes dall'altra parte dell'area calcia al volo e beffa Magro.

9' - Possesso palla massiccio della Fiorentina che

5' - Primi minuti di studio per le due squadre.

1' - A terra Yordanov che subisce un colpo alla schiena da un avversario. Calcio di punizione per i biancocelesti.

1' - Si parte al Viola Park!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina - Lazio, gara valida per la 7a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti sono attualmente quarti in classifica, a pari punti con l'Empoli, e dietro a Milan e Inter e reduci dall'importante pareggio contro la Juventus. Quello di oggi sarà un test fondamentale per la squadra di Sanderra per continuare a viaggiare a vele spiegate in campionato e una vittoria oggi potrebbe valere tanto anche sul piano umorale, per arrivare al meglio alla sfida di Youth League contro il Feyenoord di mercoledì 25.