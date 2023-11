LIVE PRIMAVERA - Frosinone - Lazio 0-0: iniziano i sedicesimi di Coppa Italia

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Primavera TIM CUP | Sedicesimi di finale

Mercoledì 1° novembre 2023, ore 12:00

FROSINONE: Lagonigro, Kamensek, Molignano, Dixon, Boccia, Giunashvili, Stoyanov, Cisse, Paura, Amerighi, Antoci. A disp.: T. Romano, R. Romano, Stefanelli, Severino, Evangelisti, Milazzo, Totti, Mezsargs, Shkambaj, Aromatico, Fiorito. All.: Angelo Gregucci

LAZIO: Renzetti, Bordon, Petta, Yordanov, Serra, Sulejmani, Bigotti, Marini, Ferrari, Cappelli, Zazza. A disp.: Martinelli, L. D`Agostini, Tredicine, S. D`Agostini, Nazzaro, Bordoni, Silvestri, Marinaj, Gelli, Cuzzarella, Farcomeni. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Marco Di Loreto (sez. di Terni)

Assistenti: Bianchini - Lauri

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

8' - Brivido per il Frosinone che rischia l'autorete. Sfera che termina in corner.

5' - Primi minuti di studio per le due squadre. Ampio turnover per Sanderra che sceglie di dare spazio a chi in campionato ha giocato meno.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone - Lazio, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera. La stagione non si ferma neanche nelle giornate di festa e oggi allo stadio "Città dello Sport" di Ferentino va in cena un match fondamentale per il percorso delle due squadre, che occupano posizioni molto lontane nella classifica del campionato. La Lazio, forte del suo terzo posto alle spalle delle milanesi, va ad affrontare un avversario sulla carta inferiore, ultimo della classe e reduce dalla sconfitta contro il Torino. Ma attenzione a non sottovalutare i ciociari, che nello scorso turno di Coppa Italia hanno rifilato un 6-0 al Crotone. La vincitrice di oggi sfiderà la Juventus.