LIVE PRIMAVERA - Frosinone - Lazio 1-1: Bordon pareggia i conti sul finale di primo tempo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera 1 TIM | 11ª giornata

Sabato 25 novembre 2023, ore 13:00

C.S. Ferentino, (FR)

FROSINONE: Avella, Romano, Kamensek, Severino, Milazzo, Mezsargs (46' Cichero), Ferizaj, Boccia, Cissè, Paura, Amerighi. A disp.: Lagonigro, Stefanelli, Romano, Molignano, Shkambaj, Dixon, Stoyanov, Aromatico, Fiorito. All.: Angelo Adamo Gregucci

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Petta, Milani; Nazzaro, Bordon, Yordanov; Gonnzalez, D'Agostini, Sana Fernandes. A disp.: Renzetti, Sardo, Bedini, Serra, Tredicine, Sulejmani, Bigotti, Marini, Cappelli. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Gianluca Grasso (sez. Ariano Irpino)

Assistenti: Simone Piazzini - Luigi Ingenito

Ammoniti: Boccia, Cissè (F); Sana Fernandes (L)

Espulsi: ///

55' - Cartellino rosso per Gregucci. Il tecnico del Frosinone era stato ammonito pochi minuti fa per proteste.

53' - Punizione a favore della Lazio: Amerighi crolla su D'Agostini ma si fa male sulla caduta. Staff medico in campo.

46' - Primo cambio tra le fine del Frosinone: entra Cichero, esce Mezsargs.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio. Termina qui il primo tempo.

44' - GOOOOOOOL LAZIOOOOOOOOO! Torna al gol Felipe Bordon che si fa trovare pronto sul secondo palo. Basta un tocco leggero per insaccare il pallone in rete, raccogliendo il pallone sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Gonzalez.

39' - Ritmi bassi e poche occasioni interessanti in questo primo tempo. Ultimi minuti di sforzo di questo primo tempo.

28' - Conclusione di Milani potente e precisa: la palla tocca il palo e termina sul fondo. Occasione importante per i biancocelesti che non riescono ancora a trovare il gol.

26' - Giallo anche per Cissé.

20' - Boccia atterra Nazzaro: il ciociaro si becca il giallo.

16' - Milazzo atterra Gonzalez, non per la prima volta. Calcio di punizione per i biancocelesti.

13' - Calcio di punizione per il Frosinone e giallo per simulazione per Sana Fernandes che effettivamente non sembra cadere a terra per colpa dell'avversario. Il laziale non si lamenta della decisione arbitrale.

10' - Tiro-cross di Zazza che si spegne poco alto sopra la traversa. Prima occasione per i ragazzi di Sanderra.

8' - Lazio presa alla sprovvista dal gol avversario: i ragazzi di Sanderra non sembrano lucidissimi ma tentano almeno di alzare il pressing per mettere in difficoltà i padroni di casa.

2' - Brutto inizio per la Lazio: errore di Magro che esce in modo impreciso: Boccia si ritrova la palla tra i piedi e serve Ferizaj che calcia in porta.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone - Lazio, gara valida per l'11a giornata di campioanto di Primavera 1. I biancocelesti sono reduci dalla bella vittoria per 2-0 contro il Torino e sono determinati a continuare con questo andamento per cercare di scalare ancora posizioni e sognare la vetta. Sopra di loro, il Milan a 23 punti e l'Inter a 24 dominano la classifica. Con la Youth League accantonata (i laziali sono ufficialmente fuori dalla competizione ma hanno ancora le sfide di ritorno contro Celtic e Atletico Madrid da giocare), ora la squadra di Sanderra potrà concentrarsi al massimo sul campionato e sull Coppa Italia.