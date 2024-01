LIVE PRIMAVERA | Inter - Lazio 3-1: Berenbruch cala il tris e riallunga le distanze

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Primavera 1 TIM | XVI giornata

Sabato 6 gennaio 2023, ore 14:30

Konami Training Center, Milano

INTER: Calligaris, Cocchi, Stankovic, Stabile, Di Maggio, Sarr, Kamate, Quieto, Berenbruch, Stante, Aidoo. A disp.: Raimondi, nezirevic, Bovo, Motta, Vedovati, Zuberek, Matjaz, Spinacce, Ricordi, Alexiou, Akinsanmiro. All.: Cristian Chivu

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Napolitano, Bordon (46' Nazzaro), Di Tommaso; Cuzzarella, Gonzalez, Sardo. A disp.: Renzetti, Bedini, Petta, Yordanov, Tredicine, Sulejmani, Bigotti, Cappelli. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Eugenio Scarpa (sez. Collegno)

Assistenti: Lorenzo Giuggioli-Andrea Bianchini

Ammoniti: Stabile, Di Maggio (I); Zazza (L)

Espulsi: ///

54' - Altro cartellino giallo per Di Maggio che colpisce in pieno volto, seppur involontariamente, un avversario.

52' - Giallo per Stabile che atterra da dietro Diego Gonzalez. Staff medico in campo per monitorare le condizioni del laziale.

48' - Parata di Magro a pochissimi centimetri da Berembruch.

46' - Cambio a centrocampo per Sanderra: Esce Bordon, dentro Nazzaro.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - 1 minuto di recupero.

43' - Brutta conclusione di Diego Gonzalez che spara altissimo dalla sinistra dell'area. Il paraguaiano non sceglie né un tiro, né un cross e butta un'occasione.

42' - Giallo per Zazza per un intervento troppo ruvido su Quieto. Decisione forse un po' troppo dura, anche alla luce della gestione scelta finora dal direttore di gara.

41' - Calcio d'angolo per l'Inter, pallone calciato teso in area, allontana la Lazio ma i nerazzurri riconquistano palla.

36' - Gol annullato alla Lazio: fuorigioco di Di Tommaso che la colpisce di testa appena prima del tocco di Napolitano.

32' - Tocco di mano di Milani nell'area difesa da Calligaris. Punizione per i padroni di casa.

28' - Punizione per la Lazio, sul pallone va Diego Gonzalez che mira direttamente in porta dalla distanza. Calligaris ci mette i guanti, pallone che termina di poco alto sopra la traversa.

28' - Richiamo dell'arbitro per Sanderra, un po' troppo agitato in panchina secondo Scarpa.

24' - Calcione di Kamate su Cuzzarella, poteva starci il giallo, per Scarpa non è un intervento da ammonizione.

22' - Pallone troppo alto di capitan Ruggeri che ci prova di testa sul passaggio di Gonzalez.

20'- Tris Inter: altra palla riconquistata, Sarri bravissimo a portarsi sul fondo, cross teso al centro a cercare Berenbruch che, forse leggermente in fuorigioco, la insacca in rete. Altro gol di un centrocampista nerazzurro.

18' - Errore di Napolitano sulla trequarti, la pressione alta dell'Inter fa sì che il pallone venga riconquistato di nuovo. Brava la difesa stavolta a non farsi saltare, ma la Lazio deve fare attenzione a non commettere qualche sbaglio di troppo.

15' - Match folle al Konami Center: ogni azione delle due squadre può rivelarsi un'occasione da gol. Ritmi altissimi e squadre aggressive.

14' - GOOOOOOL LAZIOOOOOOOOO! Napolitano accorcia le distanze con un gol clamoroso: tiro a giro del numero 10 biancoceleste dal limite dell'area, leggermente defilato.

9' - Inizio shock per la squadra di Sanderra, bucata per due volte in due minuti. Pensieroso Sanderra in panchina.

6' - Raddoppio Inter. Pallone recuperato da Di Maggio che ruba palla alla difesa biancoceleste, si porta a tu per tu con Magro e infila la palla in porta.

5' - Gol Inter. Tiro dalla distanza potentissimo di Stankovic. Pallone che si infila nell'angolino alle spalle di Magro.

3' - Ritmi altissimi in questi primi minuti, soprattutto per i padroni di casa che si avventano su ogni pallone senza risparmiarsi.

2' - Corner per i nerazzurri che iniziano subito aggressivi: va Cocchi dalla bandierina, ci prova Stankovic di testa ma la sfera termina alta sopra la traversa.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Inter - Lazio, gara valida per la 16a giornata del campionato di Primavera 1. Tutto è pronto al Konami Trading Center di Milano, dove i nerazzurri, primi in classifica a 31 punti, ospitano la seconda della classe a 29 punti. Quello che andrà in scena oggi alle 14.30 sarà quindi un match fondamentale per scoprire quale delle due è la prima vera forza del campionato, con la squadra di Sanderra che cercherà di "sgambettare" i padroni di casa agguantando la vetta. Il tecnico dei capitolini metterà in campo per l'occasione la migliore formazione a sua disposizione, con qualche novità nell'undici titolare. Assente Sana Fernandes, aggregato in prima squadra.